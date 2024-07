Baby bei heftigem Gewitter von herabfallendem Ast getötet

Das Unglück ereignete sich in einem Park in Belgien, in dem Windböen von mehr als 100 km/h gemessen wurden.

Brüssel - Bei einem heftigen Gewitter in Belgien ist ein zwei Monate alter Säugling von einem herabfallenden Ast erschlagen worden. Das Baby sei von seiner Mutter im Kinderwagen ausgefahren worden, sagte der Bürgermeister der Gemeinde Uccle in der Haupstadtregion Brüssel, Boris Dilliès, am Mittwoch. Zu dem tragischen Todesfall sei es bereits am Montagnachmittag gegen 16.00 Uhr im Park Wolvendael gekommen - eine Stunde, bevor dieser wegen Unwetterwarnungen geschlossen werden sollte.