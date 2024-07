Gemütliches Frühstück, spannende Gäste: TT-Café ist am Samstag in Hall zu Gast

Am 13. Juli von 9 bis 12 Uhr macht die TT-Café-Frühstückstour am Haller Stiftsplatz Station – und es gibt viele gute Gründe, dabei zu sein: kostenloses Frühstück, diverse Gewinnchancen, eine Kinderecke und drei hochinteressante Gesprächspartner auf der Bühne.

Hall – Unter allen Stopps der TT-Café-Frühstückstour ist jener in Hall einer der schönsten und beliebtesten. Am Samstag, den 13. Juli, ist es wieder soweit: Von 9 bis 12 Uhr können die BesucherInnen am malerischen Stiftsplatz in der Haller Altstadt ein schmackhaftes Gratis-Frühstück mit Kaffee von Testa Rossa caffè von Wedl, Mineralwasser von Silberquelle und süßem oder pikantem Gebäck aus der Hofer Backbox genießen. Wer besonders nachhaltig frühstücken möchte, bringt am besten seine eigene TT-Tasse mit.