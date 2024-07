Miranda Priestly kehrt zurück: Der Teufel trägt immer noch Prada

Die Kultkomödie „Der Teufel trägt Prada“ soll in die zweite Runde gehen. Berichten zufolge schreibt die Autorin des Originals bereits am Drehbuch für die Fortsetzung. Noch ist nicht bekannt, wer von der Originalbesetzung im zweiten Teil wieder mitspielen wird.

Wie Entertainment Weekly berichtet, sitzt Aline Brosh McKenna, die Autorin des Originalfilms, bereits am Drehbuch des zweiten Teils der Satire über die New Yorker Mode- und Zeitschriftenbranche.

Ob Meryl Streep (hier bei den Filmfestspielen in Cannes) erneut in die Rolle der bissigen Magazin-Chefin schlüpfen wird, ist noch nicht offiziell bestätigt.

Laut einem Bericht von Variety vom Montag sind jedoch sowohl Meryl Streep als auch Emily Blunt derzeit in Gesprächen über eine Rückkehr in ihre alten Rollen. Laut dem Magazin soll sich der neue Film unter anderem den Herausforderungen von Printmedien im 21. Jahrhundert widmen.

Angeblich soll Miranda Priestly in „Der Teufel trägt Prada 2“ in Zeiten von Instagram, TikTok & Co. um die Relevanz ihres nun aus der Mode gekommenen Magazins ringen. Laut Variety ist Emily Blunts Charakter nun die einflussreiche Führungskraft eines Luxus-Konzerns und könnte ihrer ehemaligen Chefin dabei helfen. Ob Andy, die Protagonistin des ersten Teils, auch in der Fortsetzung eine Rolle spielt und ob mit ihr auch Anne Hathaway wieder zurückkommt, ist bislang unklar.