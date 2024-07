Mann ging in Gossensaß auf Carabinieri los: Nach Taser-Einsatz gestorben

Ein Mann ist in der Nacht auf Mittwoch sichtlich verwirrt aus einem Fenster gesprungen und auf die vor seiner Wohnung wartenden Carabinieri losgegangen. Nachdem diese ihn getasert hatten, verstarb der Mann an einem Herzstillstand. Vermutlich hatte er zuvor Drogen und Alkohol konsumiert.

Brenner – Ein Mann hat in der Nacht auf Mittwoch in Gossensaß, dem Hauptort der Marktgemeinde Brenner, die Carabinieri alarmiert, weil er Menschen vor seinem Zimmer gehört haben soll. Sanitäter und Carabinieri rückten sofort aus und versuchten in die Wohnung des Anrufers zu gelangen.