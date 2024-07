E-Biker stürzte in Steinberg am Rofan über Grashang ab: Verletzt mit Hubschrauber geborgen

Steinberg am Rofan – Zu einem Unfall mit einem E-Bike kam es am Mittwoch in Steinberg am Rofan. Eine achtköpfige Freundesgruppe startete um 8 Uhr zu einer Radtour. Gegen 13.20 Uhr fuhren sie über den rot markierten Hinterbergweg ab. Ein 58-jähriger Deutscher – er fuhr als letzter in der Gruppe – rutschte dabei mit seinem Bike an einer Wurzel ab und stürzte daraufhin über den steilen, mit Bäumen durchsetzten Grashang ab. Nach rund 40 Metern blieb er verletzt liegen. Er zog sich eine Platzwunde an der Stirn und eine Verletzung am Schlüsselbein zu.