Siegtor in der letzten Minute: England steht im EM-Finale gegen Spanien

England darf erneut vom ersten EM-Titel träumen. Die „Three Lions“ besiegten am Mittwochabend in Dortmund die Niederlande mit 2:1. Mann des Spiels: Joker Ollie Watkins mit seinem Siegtor in der Schlussminute.

Dortmund – England bestreitet das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland gegen Spanien. Das Team von Trainer Gareth Southgate setzte sich am Mittwochabend in Dortmund mit 2:1 (1:1) gegen die Niederlande durch und spielt am Sonntag (21.00 Uhr) im Finale in Berlin.

Xavi Simons brachte die Niederländer nach sieben Minuten sehenswert in Führung, ehe Harry Kane einen Strafstoß zum 1:1 verwandelte (18.). Damit ist der Kapitän der „Three Lions“ mit nun sechs Treffern der alleinige Rekordtorjäger in K.-o.-Spielen der EM-Geschichte.

Es ist unglaublich. Auf diesen Moment habe ich seit Wochen hingearbeitet. Wir sind im Finale. Dieses Gefühl ist einfach unbeschreiblich. Ollie Watkins, Siegtorschütze

Die erneute Führung verpasste Denzel Dumfries mit einem Kopfball an die Latte (30.). Aber auch die stark verbesserten Engländer hatten einige Möglichkeiten – darunter Phil Fodens Schuss an den Außenpfosten (32.). Die Entscheidung fiel aber erst in der 90. Minute nach einem Treffer des eingewechselten Ollie Watkins. (dpa, TT.com)