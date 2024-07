Radfahrer (71) prallte in Wattens gegen Holzlatte: Schwer verletzt in Klinik gebracht

Wattens – Am Mittwoch ereignete sich ein schwerer Fahrradunfall in Wattens. Ein 71-jähriger Österreicher fuhr gegen 9 Uhr auf dem Bichlweg abwärts. Zur gleichen Zeit führte dort ein 67-Jähriger Bauarbeiten an seinem Wohnhaus durch. Dabei befestigte er an der Böschung eine Holzlatte, die in die Fahrbahn ragte.