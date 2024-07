So einfach bringt Ford die Konkurrenz von Alfa und die italienische Regierung auf die Palme

So ein leichtes Spiel dürfte die Regierung von Girogia Meloni nicht mit dem US-amerikanischen Hersteller Ford haben. Der stellte Mitte dieser Woche ein vollelektrisches SUV-Coupé namens Capri vor. Der Name erinnert nicht nur an die berühmte italienische Mittelmeerinsel, sondern auch an ein Ford-Modell gleichen Namens aus dem 20. Jahrhundert.