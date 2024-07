Kajakfahrerin im Defereggental verletzt: Mit Hubschrauber in Krankenhaus geflogen

St. Jakob in Defereggen – Am Mittwoch kam es in St. Jakob in Defereggen zu einem Kajakunfall, bei dem eine 21-Jährige verletzt wurde. Die Britin war in einer zehnköpfigen Gruppe mit dem Kajak in der Schwarzach unterwegs. Auf Höhe der Kläranlage verklemmte sich ihr Boot bei der Durchquerung einer Wasserwalze unter einem Stein.