Mordversuch-Prozess nach Messerstich am Wiener Reumannplatz

Eine Messerattacke auf einen Grundwehrdiener, der sich mit seiner Freundin beim Eissalon Tichy am Reumannplatz in Wien-Favoriten getroffen hatte, wird am Donnerstag am Landesgericht verhandelt. Der 21-Jährige hatte am 17. März 2024 mitbekommen, wie ein Mädchen von mehreren jungen Männern bedroht wurde. Er wollte ihr zu Hilfe kommen - was er beinahe mit dem Leben bezahlt hätte. Ein 20-jähriger Syrer muss sich nun wegen versuchten Mordes vor Geschworenen verantworten.