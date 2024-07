Beim Starten stieg plötzlich Rauch auf: Mähtrac in Matrei in Osttirol in Flammen

Matrei in Osttirol – Ein Mähtrac geriet am Mittwochabend gegen 20.50 Uhr in Matrei in Osttirol in Brand, berichtet die Polizei. Der Fahrer wollte den Mähtrac von einer Wiese zurück zum angrenzenden Hof bringen. Beim Starten stieg jedoch plötzlich Rauch auf und das Fahrzeug fing Feuer – warum war zunächst unklar.