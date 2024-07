Über A12 und durch Innsbruck: Biker lieferte sich rasante Verfolgungsjagd mit der Polizei

Innsbruck – Mehrere Vergehen hat sich am Mittwoch ein 26-jähriger Motorradfahrer in Tirol zu Schulden kommen lassen, berichtet die Polizei. Gegen 17.30 Uhr fiel der Mann auf der Inntalautobahn (A12) auf, weil er viel zu schnell, ohne Schutzbekleidung und in Schlangenlinien von Jenbach kommend in Richtung Innsbruck unterwegs war. Mehrere Meldungen gingen bei der Polizei ein.