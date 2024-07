Freund von „Alf“ tot im Auto aufgefunden: Ehemaliger Kinderstar dürfte Hitze-Opfer sein

Benji Gregory ist tot. Er spielte in der beliebten US-Sitcom „Alf“ den treuen Freund des Außerirdischen, den Sohn der Familie Tanner namens Brian. Nun ist der einstige Kinderstar mit nur 46 Jahren ums Leben gekommen.

Gregory wurde bereits am 13. Juni leblos in seinem Auto auf einem Parkplatz einer „Chase“-Bankfiliale in Peoria im US-Bundesstaat Arizona aufgefunden. Das bestätigte seine Schwester gegenüber dem News Portal „TMZ“.

Benji Gregory mit seinem geliebten Mops Hans, beide starben im Auto. © Instagram/benji_gregory

Auch sein Hund Hans, ein Mops, lag tot neben ihm im Auto. Die genauen Todesumstände werden aktuell von der Gerichtsmedizin ermittelt. Freunde des „Alf“-Stars vermuten, dass er im Auto eingeschlafen und in der Folge einem Hitzschlag erlegen ist.

Kinderstar mit acht Jahren

Gregory war erst acht Jahre alt, als er durch „Alf“ berühmt wurde. Die Serie lief von September 1986 bis März 1990 in vier Staffeln. Auf den großen Hollywood-Erfolg hoffte der Kinderstar vergebens. Er hatte jedoch einige kleine Auftritte in Blockbustern wie „Fantastic Max“, „The A-Team“ und „T.J. Hooker“. Zudem war er regelmäßig in der Fernsehsitcom „Punky Brewster“ zu sehen, wo er das Waisenkind Dash spielte.

Nach dem Ende von Alf und dem Abschluss der High School immatrikulierte er sich am Academy of Art College in San Francisco. Nach eigenem Bekunden finanzierte das Mitwirken in der Serie Alf sein komplettes Studium. Er trat 2003 der U.S. Navy bei, musste diese aus gesundheitlichen Gründen jedoch 2005 verlassen. Er diente auf dem Flugzeugträger USS Carl Vinson.