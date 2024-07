Pfunds – Fünf Verstöße gegen das Reschen-Fahrverbot für den Transitverkehr hat die Polizei bei einer Lkw-Kontrolle in der Nacht auf Mittwoch festgestellt. Außerdem zeigte die Polizeistreife in 17 Fällen technische Mängel an Schwerfahrzeugen sowie drei andere Übertretungen an. Von den Lenkern wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben. (TT.com)