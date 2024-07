Van der Bellen und Co. verabschiedeten Olympia-Aufgebot: „Jetzt kann Kür kommen“

Wien - Das österreichische Olympia-Team für die von 26. Juli bis 11. August stattfindenden Sommerspiele in Paris ist am Donnerstag von der Staats- und Regierungsspitze angelobt und verabschiedet worden. Der Großteil der 81 nominierten Athletinnen und Athleten, darunter 15 aus Tirol, war nach den beiden offiziellen Einkleidungstagen in die Hofburg nach Wien gekommen, verhindert waren nur bei Wettkämpfen und auf Trainingslagern befindliche Aktive.