Wanderunfall in St. Anton: 55-Jährige nach Sturz schwer verletzt

Eine 55-jährige Wanderin stürzte beim Aufstieg zum Wannenjöchli in St. Anton ab und riss dabei ihren 61-jährigen Begleiter mit. Die Frau wurde mit schweren, der Mann mit leichten Verletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen.

St. Anton am Arlberg – Am Mittwoch wanderten eine 55-jährige Deutsche und ein 61-jähriger Deutscher gemeinsam auf dem Bruckmannweg. Ihre Route führte die beiden von der Konstanzerhütte im Gemeindegebiet von St. Anton am Arlberg in Richtung Wannenjöchli. Aufgrund der Schneelage waren beide Wandernden mit Trekkingstöcken unterwegs.