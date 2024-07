Kathrin Eberle zur Bezirkshauptfrau der BH Innsbruck bestellt

„Kathrin Eberle ist eine langjährige Führungskraft innerhalb der Landesverwaltung. Mit Kompetenz, Erfahrung, aber auch dem nötigen Maß an Ruhe hat sie ihre Aufgaben bisher stets souverän gemeistert“, zeigt sich Landeshauptmann Mattle von der Bestellung überzeugt.

Die künftige Bezirkshauptfrau möchte den eingeschlagenen Weg der Modernisierung an der BH Innsbruck fortführen. „Alle Menschen, die Behördengänge in Zukunft online und zu Hause von der Couch aus erledigen möchten, sollen das auch bestmöglich tun können. Hier möchte ich weiter ansetzen“, so Eberle.