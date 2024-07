Ein Colt für alle Fälle – erst recht als Hybrid

Die Wiederauferstehung des Mitsubishi Colt hätte besser nicht laufen können: Der bereits erprobte Kleinwagen präsentiert sich mit innovativer Technik und als ideale Schnittstelle in Richtung Preis/Leistung.

Über Jahrzehnte reifte der Mitsubishi Colt zur Kleinwagen-Legende und zum Publikumsliebling - bis vor Jahren eine völlig verfehlte Modellpolitik den Konzern ins Trudeln brachte. Im Konzernverbund mit Renault und Nissan ist dies nun Geschichte und auch der Colt feierte auf Basis des Millionensellers Renault Clio seine Wiederauferstehung in siebter Generation.

Wie schon zuvor beim soeben neu präsentierten Crossover ASX ein kluger Schachzug. Die Japaner tragen nämlich keine alte Wäsche der Franzosen auf, sondern können auf die aktuelle Technik zurückgreifen. Im TT-Testwagen war dies die Hybridversíon mit 143 PS, die gerade in einem Auto-Fachmagazin als Testsieger hervorgegangen ist. Nach hunderten Test-Kilometern quer durch Tirol für uns nicht weiter verwunderlich. So präsentierte sich der in „Royal-Blau-Metallic“ lackierte Vier-Meter-Kompakte als geradezu überraschend vollwertiges Fahrzeug.