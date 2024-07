Seefestspiele Mörbisch holen die "My Fair Lady" ins Heute

Bei der Premiere des Seespiels am Donnerstag stellte das Team rund um Regisseur Simon Eichenberger unter Beweis, dass man das etwas angestaubte Moralstück der 50er Jahre mit gutem Willen und guten Ideen ins Jahr 2018 transportieren kann. Die Eliza Doolittle ist hier kein Cockney-Blumenmädchen, sondern ein Punk, der in der U-Bahn schnorrt. Dort liest sie der Phonologieprofessor Henry Higgins auf.

Und das funktioniert an den Gestaden des Neusiedler Sees. Nach einigen Schreckminuten adaptiert sich das Ohr und akzeptiert "East Simmering" als dialektale Herkunftsbezeichnung. Da werden Klassiker wie "With a Little Bit of Luck" zu "Wannst a Mazel host im Leb'n" und "Just You Wait Henry Higgins" zu "Wirst scho' seh'n Henry Higgins". Hinzu kommen auch musikalische Aufhübschungen, wenn die Klänge von Loewe teils mit Hip-Hop-Elementen aktualisiert werden.