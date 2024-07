Zwei Verletze bei Unfall mit Lkw auf Aldranser Straße: Anhänger scherte auf nasser Fahrbahn aus

Der Anhänger eines Lkw geriet auf die Gegenfahrbahn und touchierte ein Auto. Es wurde dadurch zurückgeschleudert und krachte in ein Motorrad.

Aldrans – Auf der Aldranser Straße kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Unfall, in den ein Lkw, ein Pkw und ein Motorrad verwickelt waren. Zwei Personen wurden verletzt.

Ein 64-jähriger fuhr gegen 16.40 Uhr mit seinem Lkw die Aldranser Straße talwärts in Richtung Innsbruck. Vermutlich wegen der regennassen Fahrbahn brach der Anhänger des Lkw in einer Linkskurve aus und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort touchierte er das Auto einer 53-jährigen Frau.

Der Pkw wurde durch die Wucht Zusammenstoßes zurückgeschleudert und krachte in ein dahinterfahrendes Motorrad. Der 18-jährige Motorradfahrer stürzte und verletzte sich leicht an einem Fuß und einem Arm. Er wurde ebenso wie die unbestimmten Grades verletzte Autofahrerin mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.