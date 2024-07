Sohn rettete Vater nach Sturz in Gletscherspalte auf Taschachferner

Beim Abstieg von der Wildspitze stürzte ein 60-jähriger Bergsteiger am Taschachferner in eine Gletscherspalte. Sein Sohn konnte den Sturz abfangen und sicherte den Vater bis die Rettung kam.

St. Leonhard – Glimpflich ist am Donnerstag ein Sturz in eine Gletscherspalte am Taschachferner ausgegangen. Der Sohn konnte seinen Vater am Seil festhalten bis Hilfe eintraf.