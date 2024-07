Konnte verhindert werden: Russland plante laut CNN Attentat auf Rheinmetall-Chef

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall liefert Waffen und Militärfahrzeuge an die Ukraine. Der Chef des Konzerns soll laut Berichten des US-Senders CNN Ziel eines Attentats gewesen sein, das von den USA und von Deutschland verhindert werden konnte.

Düsseldorf – Die USA und Deutschland haben einem Bericht des US-Fernsehsenders CNN zufolge Pläne Russlands zur Ermordung von Rheinmetall-Chef Armin Papperger vereitelt. Die russische Regierung habe Anfang des Jahres ein Attentat auf den Chef des Rüstungskonzerns geplant, der Waffen und Militärfahrzeuge an die Ukraine liefert, berichtete CNN am Donnerstag. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz verwies in dem Zusammenhang auf die russische Bedrohung.