Die wichtigsten Tipps für sicheres Grillen: So vermeidet man Verbrennungen und Explosionen

700 Personen verletzen sich jedes Jahr in Österreich beim Grillen so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. Häufig wird die Gefahr, die von heißen Kohlen, Gas und Feuer ausgeht, unterschätzt. Was man beachten sollte, um Brände, Explosionen, Verbrennungen und Vergiftungen zu vermeiden, erklärt Stefan Georgiev vom Kuratorium für Verkehrssicherheit. Außerdem verrät er einen Trick, wie sich ein Leck in der Leitung des Gasgrills schnell und einfach erkennen lässt.