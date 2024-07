Nach Unfall schwer verletzt: 20-jähriger Drogenlenker flüchtete in Vorarlberg vor Polizei

Bregenz – Beim Versuch, einer Verkehrskontrolle zu entgehen, ist am Donnerstagabend in Klaus (Bez. Feldkirch) ein mit drei jungen Männern besetztes Auto schwer verunglückt. Der 20-jährige Lenker – er stand unter Drogeneinfluss – verlor in einem Baustellenbereich die Kontrolle über den Pkw, der gegen einen Baum, eine Straßenlaterne und schließlich gegen die Fassade einer Firma prallte. Ein 18-Jähriger musste aus dem Autowrack geschnitten werden, alle drei Männer wurden schwer verletzt.