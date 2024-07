Nach der gewaltigen Mure, die in der Nacht auf Freitag auf die Reschenstraße abgegangen ist, sind Nauders, Spiss und Pfunds nicht über Tirol erreichbar. In der Nacht könnte es weitere Murabgänge geben. Dennoch soll die wichtige Straßenverbindung am Nachmittag für wenige Stunden aufgehen. Großes Glück hatte ein Lkw.