Zwei Schwerstverletzte bei Schüssen in Grazer Mehrparteienhaus

Graz – In der Grazer Innenstadt ist es am Freitag nach Schüssen in einem Mehrparteienhaus zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Dabei gab es laut Polizei „zwei Schwerstverletzte“, möglicherweise sei der Täter darunter. Der Einsatz, an dem auch ein Hubschrauber und die Cobra beteiligt waren, war kurz nach 13.00 Uhr bereits beendet und die Absperrungen großteils aufgehoben.