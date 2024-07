Zwei Tote nach Schusswechsel bei Grazer Anwaltskanzlei, Opfer und Täter kannten sich

Graz – In der Grazer Innenstadt hat Freitagmittag ein Mann eine Frau in einer Anwaltskanzlei erschossen. Der mutmaßliche Täter beging anschließend Suizid, teilte die Polizei mit. Weitere Personen waren nicht involviert. Unbestätigten Medienberichten zufolge dürften sich das Opfer und der Mann gekannt haben. Weitere Details zu Motiv lagen am Freitag noch nicht vor.

Zur schrecklichen Bluttat kam es am Freitag gegen Mittag. Zwei Menschen verstarben an den Folgen ihrer Verletzungen. © APA/PETER KOLB

Die Tat hatte sich gegen 12.00 Uhr in einem Haus in der Kaiserfeldgasse ereignet. Laut Polizei gab es keine Augenzeugen. Die Kleine Zeitung berichtete am Nachmittag, dass die Frau in dem Haus gearbeitet haben soll. Eine offizielle Bestätigung dazu gab es zunächst nicht. Über die Identität der beiden Toten machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Eine Frau, die in einer der nicht betroffenen Anwaltskanzleien arbeitet, gab der APA gegenüber an, sie habe gegen 12.00 Uhr „drei Klescher“ gehört. Ihre Mitarbeiterin habe „gut reagiert“ und sofort gerufen „alles zusperren“. Sie hörte am Gang eine Frau schreien und bekam mit, dass jemand nach unten rannte. (APA)

