Nach Murenabgang im Villgratental: Landesstraße nach Aufräumarbeiten wieder frei

Nach einem Murenabgang in der Nacht auf Freitag musste die Villgratentalstraße (L273) in Osttirol gesperrt werden. Nun die Entwarnung: Aufgrund voranschreitender Aufräumarbeiten konnte sie am späten Freitagabend wieder für den gesamten Verkehr freigegeben werden.

Außervillgraten – Am Freitag gingen teils heftige Gewitter über Osttirol nieder. Im Villgratental kam es durch die großen Regenmengen in kurzer Zeit zu einem Murenabgang. Dabei wurde die Villgratentalstraße (L273) am Eingang des Tals von Schlamm, Geröll und Baumstämmen bedeckt.

Gemeinden waren nicht erreichbar

Das Villgratental mit den Gemeinden Inner- und Außervillgraten war damit den Freitag über nicht erreichbar. Betroffen waren über 1600 EinwohnerInnen in den zwei Dörfern. „Die Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren“, teilte das Land Tirol bereits am frühen Freitagnachmittag mit. Diese Arbeiten konnten rasch zu Ende gebracht werden. So konnte die L 273 am Freitag ab 23 Uhr wieder für den gesamten Verkehr freigegeben werden kann, teilte das Land in einer Aussendung mit.