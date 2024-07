Dutzende Menschen nach Einsturz von Baugerüst in Lausanne verletzt, zwei tot

Lausanne – Beim Einsturz eines Baugerüsts im Westen von Lausanne haben am Freitag zwei Menschen ihr Leben verloren. Mindestens vier Personen wurden schwer verletzt, weitere mittelschwer oder leicht. Insgesamt seien ungefähr ein Dutzend Menschen zu Schaden gekommen, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Waadt am Unfallort. Die Bilanz sei noch nicht definitiv.

Das Unglück ereignete sich auf der Baustelle von „Malley Phare“ in Prilly. Mit jenem Bauprojekt soll der westliche Teil des Einkaufszentrums Malley Lumières um ein Hochhaus aus Holz erhöht werden. Insgesamt sei das Gebäude 19 Stockwerke oder fast 60 Meter hoch, so der Polizeisprecher. Die Polizei sperrte das Gebiet weiträumig ab. Das Unglück ereignete sich kurz vor 9.30 Uhr. Große Teile des Gerüsts stürzten in die Tiefe. (APA, sda)