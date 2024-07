Trotz Steigeisen: Bergsteiger bei St. Leonhard im Pitztal 150 Meter abgerutscht

St. Leonhard – Am Donnerstag machten vier Bergsteiger eine Tour zur Watzespitze in St. Leonhard im Pitztal. Beim Abstieg hatten sie gegen 18 Uhr eine steile Gletscherstufe zu passieren. Als einer der vier Alpinisten, ein 39-jähriger Deutscher, als erster in die Steilstufe eingestiegen war, rutschte er nach einigen Metern mit den Steigeisen auf der weichen Schneeauflage aus und in der Folge über die Flanke etwa 100 bis 150 Meter weit ab.