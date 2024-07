Vor den Pyrenäen sprintete Belgier Philipsen bei der Tour de France zum Sieg

Ehe es bei der Tour de France am Wochenende in die Pyrenäen geht, hat sich Jasper Philipsen noch den Sieg bei der Sprint-Ankunft in Pau gesichert. Der Belgier setzte sich nach 165 durchwegs flachen Kilometern souverän gegen seinen Landsmann Wout van Aert durch und feierte seinen zweiten Sieg bei der laufenden Rundfahrt. Im Gesamtklassement gab es an der Spitze keine Änderungen. Bereits vor dem Start gab der zuletzt zweimal gestürzte Red-Bull-Kapitän Primoz Roglic auf.