Autoscheibe in Lienz eingeschlagen: Polizei nahm Verdächtigen fest

Lienz – Am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr schlug ein vorerst unbekannter Täter bei einem in Lienz in der Amlacher Straße geparkten Auto die Heckscheibe ein. Ein Zeuge verständigte die Polizei, welche den Mann, einen 37-jährigen Bulgaren, vor Ort festnehmen konnte. Er wird auf freiem Fuß an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. (TT.com)