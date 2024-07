London: Fahndung nach Fund von Koffern mit menschlichen Überresten

London – Nach dem Fund zweier Koffer mit menschlichen Überresten auf einer Brücke in Großbritannien fahndet die Londoner Polizei nach dem Mann, der sie dort zurückgelassen haben soll. Die Opfer seien noch nicht identifiziert, aber es werde davon ausgegangen, dass es sich beim Kofferinhalt um die sterblichen Überreste zweier erwachsener Männer handle, erklärte die Metropolitan Police am Freitag. Ursprünglich waren die Koffer auf einer berühmten Kettenbrücke in Bristol gefunden worden.