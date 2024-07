Auf Schneefeld bei St. Jakob in Defereggen 50 Meter abgestürzt

St. Jakob in Defereggen – Am Freitag begaben sich drei deutsche Staatsangehörige – ein Vater mit seinen beiden Söhnen – von der Kasseler Hütte in Südtirol aus auf eine Bergtour. Sie folgten dem Höhenweg, dem Arthur-Hartdegen-Weg, zum Lenksteinjoch und weiter zur Rosshornscharte, um von dort zur Parmhütte zu gelangen. Als die Gruppe gegen 11.10 Uhr beim seilgesicherten Steig der Rosshornscharte ein etwa zehn Meter breites Schneefeld passierte, rutschte der 30-jährige Sohn, der in der Mitte der Gruppe ging, aus und stürzte etwa 50 Meter in einer fels- und schneedurchsetzten Rinne ab, wo er verletzt liegen blieb.