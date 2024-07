Tausende marschieren "für Demokratie" in Bolivien

"Wir werden die Demokratie, unsere Stimmen und die Verfassung verteidigen", sagte der Exekutivsekretär des bolivianischen Bauernverbands (CSUTCB), Lucio Quispe. In der Industriestadt auf 4.100 Meter Höhe hat die Regierung unter den Arbeitern und Indigenen zahlreiche Anhänger. Der Marsch sollte am zentralen Platz Murillo enden, auf dem sich der Regierungspalast befindet und der vor gut zwei Wochen Schauplatz des Militärangriffs war.

Am 26. Juni war in La Paz ein Staatsstreich gescheitert. Abtrünnige Militärs hatten mit gepanzerten Fahrzeugen den zentralen Platz besetzt und waren in den Regierungspalast vorgedrungen. Präsident Luis Arce tauschte die gesamte Führungsriege der Streitkräfte aus. Die neuen Chefs der Teilstreitkräfte ordneten daraufhin den Rückzug der Truppen an.