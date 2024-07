Prozess gegen Alec Baldwin eingestellt

Der Prozess gegen US-Schauspieler Alec Baldwin wegen eines tödlichen Schusses auf eine Kamerafrau ist eingestellt worden. Die Richterin im US-Staat New Mexico begründete den Schritt am Freitag (Ortszeit) damit, dass der Verteidigung vorsätzlich Beweismittel vorenthalten worden seien. Während der Dreharbeiten zu dem Western "Rust" im Jahr 2021 war die 42-jährige Kamerafrau Halyna Hutchins durch eine Kugel aus einem von Baldwin gehaltenen Revolver tödlich getroffen worden.

Die Anwälte des Schauspielers hatten erklärt, das Büro des Sheriffs von Santa Fe habe die scharfen Patronen als Beweismittel in dem Fall in Besitz genommen, es aber verabsäumt, sie in der Ermittlungsakte aufzuführen oder ihre Existenz den Verteidigern mitzuteilen. Sie behaupteten auch, die Patronen seien ein Beweis dafür, dass die Kugel, die Hutchins getötet hatte, von Seth Kenney, dem Requisitenlieferanten des Films, stammte. Kenney bestritt, scharfe Munition für die Produktion geliefert zu haben und wurde in dem Fall nicht angeklagt. Es war erwartet worden, dass er gegen Baldwin aussagen würde.