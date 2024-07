US-Luftfahrtbehörde stoppt Starts von SpaceX-Raketen

Nach hunderten erfolgreichen Starts in den vergangenen Jahren hatte die Rakete kurz nach dem Start am Donnerstagabend (Ortszeit) Probleme bekommen und war auseinandergebrochen. Gescheitert sei der Versuch, die zweite Antriebsstufe der Falcon-9-Rakete zu zünden, hatte SpaceX-Chef Elon Musk beim Nachrichtendienst "X" mitgeteilt. Die Rakete hätte von der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien aus 20 Starlink-Internetsatelliten in ihre Umlaufbahn bringen sollen. Die Satelliten erreichten aber nicht die nötige Flughöhe.