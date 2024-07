Drei weitere Vogelgrippe-Verdachtsfälle bei Menschen in USA

Die US-Gesundheitsbehörde CDC hat am Freitag drei weitere mutmaßliche Erkrankungen an Vogelgrippe bei Geflügelhaltern gemeldet. Im US-Staat Colorado hätten sich drei Menschen mutmaßlich mit dem Vogelgrippevirus H5 infiziert. "Es gibt keine Anzeichen für eine unerwartete Zunahme der Grippefälle in Colorado oder in anderen Staaten, die von H5-Vogelgrippeausbrüchen bei Kühen und Geflügel betroffen sind", teilte die Gesundheitsbehörde mit. Alle drei hätten leichte Symptome.