Toter Bub in Tirol: Mordprozess gegen Vater startet Mittwoch

Im Falle jenes sechsjährigen Buben, der im August 2022 tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol gefunden worden war, ist für kommenden Mittwoch der Beginn des Mordprozess gegen den dringend tatverdächtigen 39-jährigen Vater anberaumt. In dem für großes Aufsehen sorgenden Fall war man ursprünglich von einem Raubüberfall auf den Vater ausgegangen. Schlussendlich wurde er jedoch unter dem Verdacht festgenommen, diesen vorgetäuscht und den Buben getötet zu haben.