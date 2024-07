Mindestens 22 Tote bei Einsturz von Schule in Nigeria

Beim Einsturz einer Schule in Nigeria sind am Freitag mindestens 22 Schülerinnen und Schüler zu Tode gekommen. Die Behörden sprachen zunächst nur von "mehreren" toten Schülern, doch ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP sah fünf Leichen in Schuluniform in der Leichenhalle einer Klinik sowie elf weitere in einem anderen Krankenhaus.