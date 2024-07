Nach Fahrzeugüberschlag in Aurach: 70-jähriger Lenker flüchtete von Unfallort

Nach einem Unfall am späten Freitagabend in Aurach bei Kitzbühel wollte der 70-jährige Lenker nicht auf die gerufene Rettung warten, sondern flüchtete. Eine Suchaktion nach dem Mann war die Folge.

Nach etwa eineinhalb Stunden konnte der 70-Jährige dann jedoch an einen Baum angelehnt, von der Bergrettung gefunden werden. Er weigerte sich zunächst, mit dieser ins Tal zu fahren, stimmte dann aber zu. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der Fahrzeuglenker mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus St. Johann in Tirol gebracht. Ein durchgeführter Alkotest ergab bei dem Mann eine geringe Alkoholisierung. Die Bergung des schwer beschädigten Fahrzeugs war aufgrund der starken Regenfälle am Freitagabend noch nicht möglich. Sie soll am Samstag stattfinden. (TT.com)