Hagel verwüstet Felder in Vorarlberg, schwere Schäden auch in Ostösterreich

Bregenz – Unwetter mit teils sintflutartigem Regen und starken Sturmböen zogen auch am Freitag über Österreich und Süddeutschland. Während Tirol von heftigeren Auswirkungen weitgehend verschont blieb, ging etwa in Vorarlberg extremer Regen und auch Hagel nieder.

Im Ländle kam es am Freitagabend zu rund 300 Feuerwehreinsätzen. Betroffen war vor allem das Rheintal, allen voran Lustenau. Die Niederschläge fielen so heftig aus, dass Bäume knickten, Dächer abgedeckt wurden und viele Straßen wegen verstopfter Abflüsse unter Wasser standen.

In Vorarlberg sei eine Agrarfläche – vor allem Mais, Kartoffeln und Grünland – von mehr als 5000 Hektar stellenweise „regelrecht verwüstet“ worden, so die Hagelversicherung. © APA/ÖHV

Innerhalb von wenigen Minuten gingen vielerorts über 30 Liter Regen pro Quadratmeter nieder. Bei der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle war von einem „Großereignis“ die Rede. Hagelkörner färbten Straßen und Wiesen weiß, in weiterer Folge – bei anhaltendem Regen – gingen Garagen, Keller, Unterführungen und Straßen im Wasser unter. Wassereintritt meldete auch das Kunsthaus Bregenz, das möglichen Sachschaden bedauerte und am Wochenende geschlossen bleibt. Am stärksten betroffen waren der Großraum Bregenz, Lustenau und das Rheindelta.

In vielen Gemeinden sorgten umgestürzte Bäume für Behinderungen oder Sperren, in Lustenau wurde mindestens ein Gebäude von einem Baum getroffen. In manchen Kommunen traten Bäche über die Ufer. Im Zollhafen in Hard geriet ein Boot nach einem Blitzeinschlag in den Mast in Brand.

Die Schäden in der Landwirtschaft aufgrund des Unwetters dürften jedenfalls beträchtlich sein. Man rechne mit einem Gesamtschaden im „Ländle“ in der Höhe von rund 1,2 Millionen Euro, teilte die Österreichische Hagelversicherung am Samstag mit. In den Bezirken Dornbirn, Bregenz und Feldkirch sei eine Agrarfläche – vor allem Mais, Kartoffeln und Grünland – von mehr als 5000 Hektar stellenweise „regelrecht verwüstet“ worden.

Schwere Schäden auch in NÖ, Kärnten, Steiermark und Bayern

Auch Niederösterreich wurde am Freitagabend von heftigen Unwettern heimgesucht, 360 Feuerwehreinsätze waren die Folge. Besonders betroffen waren die Bezirke Melk, Amstetten und Scheibbs. Bäume fielen auf Straßen und Gebäude, Keller bzw. Häuser wurden geflutet. In den Bezirken Scheibbs und Amstetten wurden einige Dächer durch Hagel zerstört und mussten mit Planen abgedeckt werden. Orkanartiger Sturm und enorme Niederschlagsmengen sorgten auch im Waldviertel für Feuerwehreinsätze.

Betroffen war auch die Landwirtschaft. Laut Hagelversicherung entstanden Schäden in der Höhe von 900.000 Euro bei Ackerkulturen und Grünland.

Neuerliche heftige Gewitter zogen am Freitagnachmittag auch über Kärnten und die Steiermark. Es kam zu schweren Schäden bzw. wurden bereits entstandene Schäden von Donnerstagnacht vergrößert. Dazu kam der stürmische Wind, der Bäume umstürzen ließ und u. a. Straßen und Zugstrecken blockierte. In beiden Bundesländern standen bis zu 1600 Feuerwehrleute im Einsatz. "Baum auf Pkw, Baum auf Dach, Baum auf Stromleitung, Dach beschädigt, lose Dachziegel" – so lauteten die Meldungen, die im Sekundentakt in der Landesleitzentrale eingingen. Erst kurz nach 19 Uhr entspannte sich die Lage allmählich.

Aufräumarbeiten und umgestürzte Bäume im Großraum Weiz in der Steiermark. © APA / Stadtfeuerwehr Weiz

Auch in Teilen Bayerns wurden Straßen und Keller überflutet, Bäume stürzten um. Wie ein Polizeisprecher in Kempten sagte, waren die Straßen teilweise weiß vor Hagelkörnern. Zwischen 18 Uhr und Mitternacht am Freitag wurden der Polizei rund 320 unwetterbedingte Einsätze gemeldet. In Icking etwa wurde die Ortsmitte überflutet, feststeckende Autos wurden von der Feuerwehr aus dem Wasser gezogen. (TT.com, APA)