Randalierender Zehnjähriger versetzt Gemeinde seit Wochen in Aufruhr

In Pasching herrscht Unmut, aber auch Ratlosigkeit über das extreme Verhalten eines zehnjährigen Buben, der in einer betreuten Einrichtung wohnt.

Pasching – Ein randalierender Zehnjähriger versetzt seit Wochen die Gemeinde Pasching bei Linz in Aufruhr. Wie der Kurier am Samstag berichtete, existieren Videos, auf denen zu sehen ist, wie der Bub Fenster einwirft oder mit einem gestohlenen Übungsauto der Feuerwehr durch die Gemeinde fährt. In einem Einkaufszentrum soll er Sicherheitskräfte bespuckt, gekratzt und getreten haben. Die Gemeinde Pasching setzt nun auf verstärkte Betreuung des strafunmündigen Buben.