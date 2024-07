Kurioser Polizeieinsatz: „Liebespuppe“ in bayerischem See löste Großalarm aus

Eine achtlos entsorgte Sexpuppe in einem bayrischen Weiher sorgte für einen Großeinsatz der Polizei. Eine Passantin hatte einen vermeintlich leblosen Körper gesehen und alarmierte deswegen die Rettungskräfte.

Bamberg – Eine achtlos entsorgte Sex-Puppe hat in Bayern für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Eine Fußgängerin hatte in einem Weiher im oberfränkischen Pödeldorf einen vermeintlich leblosen Körper bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert, wie die Polizeiinspektion Bamberg am Samstag mitteilte. Rettungsdienste, Polizei und Feuerwehr seien mit einem Großaufgebot angerückt - konnten jedoch rasch Entwarnung geben.