Frühstücken, quizzen, Leute treffen – so gemütlich war das TT-Café in Hall

Wetterglück, schmackhaftes Frühstück, spannende Gewinnspiele und drei Gäste, die viel zu erzählen hatten: Beim „Tourstopp“ am Haller Stiftsplatz passte am Samstag alles zusammen.

Hall – Unter den Stationen der TT-Café-Frühstückstour ist jene in Hall alljährlich eine der schönsten und beliebtesten. Auch am Samstag zeigte sich der malerische Stiftsplatz in der Altstadt wieder von seiner besten Seite – ebenso das ideal temperierte Sommerwetter.

Und so herrschte von der Früh weg und den ganzen bunten Vormittag hindurch regstes Treiben: Hunderte BesucherInnen genossen ein gemütliches Gratis-Frühstück mit Kaffee von Testa Rossa caffè von Wedl, Mineralwasser von Silberquelle und pikantem bis süßem Gebäck aus der Hofer Backbox.

Die langjährigen TT-Abonnenten Inge und Günter Altenburger ließen sich Kaffee, Gebäck und Mineralwasser schmecken. © Rita Falk

Wissen über die Region gefragt

Solchermaßen gestärkt, konnte man sich dem digitalen Bezirksquiz stellen, bei dem es in zwei Runden via Smartphone knifflige Fragen rund um den Großraum Hall zu beantworten galt. Am schnellsten waren dabei im ersten Durchgang Wolfgang Assmair aus Hall und Horst Martini aus Igls, im zweiten Bettina Erschbaumer aus Hall und Christoph Witsch aus Salzburg. Sie gewannen je einen je 200-Euro-Gutschein für das Innsbrucker Einkaufszentrum Dez.

Freuten sich über die 200-Euro-Einkaufsgutscheine fürs Dez: Wolfgang Assmair (M.) und Horst Martini, im Bild mit Jacqueline Preiß (TT-Marketing). © Rita Falk

Bewiesen Wissen und Schnelligkeit beim Bezirksquiz – und durften dafür Dez-Einkaufsgutscheine entgegennehmen: Bettina Erschbaumer (l.) und Christoph Witsch, hier mit Manuela Kofler (TT-Marketing). © Rita Falk

Einblick in Österreichs größten Naturpark

Das TT-Café, begleitet von Nicole Sehabi (Tirol TV) als Moderatorin und Primetime als bewährter Liveband, hatte aber auch eine besonders sympathische Talkrunde zu bieten:

Im Gespräch mit Chefredakteur Marco Witting erzählte Anton Heufelder, Geschäftsführer des Naturparks Karwendel, von den vielfältigen Projekten im „schönsten und größten Naturpark Österreichs“: So versucht man mit innovativem Besuchermonitoring und Naturpark-Rangern den Andrang an besonders beliebten Ausflugszielen in geordnete Bahnen zu lenken. Eine eigene „Digital-Rangerin“ greift korrigierend ein, wenn auf Online-Plattformen falsche oder irreführende Informationen gepostet werden.

Sehr erfolgreich ist die Freiwilligenplattform „Team Karwendel“: Im heurigen Sommer helfen wieder zahlreiche Ehrenamtliche bei wichtigen Alm- und Biotoppflegeprojekten mit. Und auch immer mehr wissenschaftliche Arbeiten widmen sich der besonderen Flora und Fauna im Naturpark – aktuell etwa den Grau- und Schwarzspechten.

Bestens gelaunte Talkrunde: Fußball-Ikone Michael Baur (l.), Regina Fischer (JAM – Jugendarbeit Mobil) und Toni Heufelder (Naturpark Karwendel, r.) stellten sich den Fragen von TT-Chefredakteur Marco Witting. © Rita Falk

Voller Einsatz für Jugendliche in und um Hall

Äußerst facettenreich ist auch die Arbeit von JAM – Jugendarbeit Mobil: In fünf Gemeinden (neben Hall sind das auch Rum, Thaur, Absam und Mils) begleitet das Team um Geschäftsführerin Regina Fischer junge Menschen professionell auf dem – oft nicht einfachen – Weg ins Erwachsenenalter. Zentral sei dabei, eine Beziehung zu den Jugendlichen aufzubauen, betonte die Expertin.

Die jungen Menschen erreicht man dabei nicht nur in den Schulen, Parks und fixen JAM-Standorten: Aufsuchende Arbeit findet längst auch digital statt. Wobei Fischer betont, „dass Jugendliche nicht nur in der digitalen Welt sein, sondern Lebensfreude und Austausch erleben wollen“ – weshalb JAM auch für reale Plätze für Jugendliche im öffentlichen Raum kämpft. Das Angebot von JAM werde aus genau diesen Gründen – Gruppenerlebenis, Gemeinschaft, sozialer Austausch – „sehr stark angenommen“, bilanzierte Fischer.

TT-Café-Gast Michael Baur traf in Hall einen Fußballkollegen seines Vaters: Der 87-jährige Hans Kronprobst aus Absam spielte einst als Nummer 10 beim SVI. © Rita Falk

Fußball als Leidenschaft – von Tirol bis Spanien

Viel mit Jugendlichen zu tun hat auch Fußball-Legende Michael Baur – aktuell Trainer der U18-Akademie des Tiroler Fußballverbandes. Zentrale Werte des Fußballs – Respekt, Anerkennung für die Leistung des anderen, das Ärmel-Hochkrempeln nach Niederlagen – brauche man auch in der Gesellschaft, betont er. Und das Gemeinschaftsgefühl in einem Team vermisse man im Alltag leider oft.

Um den Tiroler Fußballnachwuchs sei es recht gut bestellt, meinte Baur, hinter den großen Akademien von Red Bull, der Austria, Rapid und Sturm habe man sich heuer mit allen drei Mannschaften am fünften Platz eingereiht. Auch „seinen“ FC Wacker sieht er nach dem Aufstieg in die Regionalliga am richtigen Weg. Genauso zollt er aber der WSG Tirol großen Respekt für das Erreichte. Dem neuen Trainer Philipp Semlic traut er zu, die erfolgreiche Arbeit von Thomas Silberberger fortzusetzen, auch wenn das „keine leichte Aufgabe“ werde.

Beim Finale der EURO am Sonntag drückt Baur übrigens den Spaniern die Daumen, die mit ihrem Fußball begeistert hätten: „Da können die Engländer noch so viel reden, wie gut sie sind“, meinte er augenzwinkernd. „Wunderbar“ sei auch, dem österreichischen Nationalteam unter Ralf Rangnick zuzuschauen: Viele der Spieler könnten Vorbild für (Tiroler) Jugendliche sein.

Bitte lächeln in der Fotobox: Frauchen Eva-Maria aus Hall und Labrador-Hündin Kweenie holten sich ein Erinnerungsfoto. © Rita Falk

Hatten ihren Spaß in der beliebten TT-Kinderecke: Lilly (6 Jahre), Sophia (3 Jahre) und Mama Jenny aus Vomp. © Rita Falk

Gewinnchancen bis zum Schluss

Während bei der Fotobox oder in der Kinderecke bis zum Schluss großer Andrang herrschte, ging auch das TT-Café ins Finale – und zwar mit der Verlosung beim Gewinnspiel: Über je eine Kapselmaschine plus Wedl-Genussbox durften sich Berta Bürgler-Holzer und Hannes Unteregger, beide aus Hall, freuen.

Der große Moment: Glücksengerl Felix assistierte Moderatorin Nicole Sehabi (Tirol TV). © Rita Falk