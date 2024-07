Überraschung in Wimbeldon: Kate kommt zum Finale der Herren

Prinzessin Kate will am Sonntag zum Tennisturnier in Wimbledon kommen. Es wird ihr zweiter öffentlicher Auftritt seit langer Zeit sein.

London – Das freut die royalen Fans: Prinzessin Kate zeigt sich am Sonntag wieder einmal in der Öffentlichkeit und zwar in Wimbledon. Sie wird das Endspiel der Herren besuchen, teilte der Kensington-Palast in London am Samstag mit.

Bereits im Jänner hatte sie sich einer Operation unterzogen. Im März hatte die Ehefrau des britischen Thronfolgers, Prinz William, eine Krebsdiagnose bekannt gemacht. Sie wird weiterhin behandelt. Ihren ersten öffentlichen Auftritt in diesem Jahr absolvierte die 42-Jährige Mitte Juni. Dort zeigte sie sich mit William und den drei Kindern an der Seite ihres Schwiegervaters bei der Militärparade Trooping the Colour.