112 km/h auf der Rolle: Moped in St. Johann von Polizei aus Verkehr gezogen

Ein 15-Jähriger war in St. Johann vor den Augen einer Streife zu schnell unterwegs. Die Beamten stellten den Burschen. Das Kennzeichen wurde abgenommen.

St. Johann in Tirol – Mit seinem Moped wird ein 15-Jähriger erst einmal nicht mehr fahren. Eine Polizeistreife erwischte den Burschen am Samstag in St. Johann, als er mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Streife wendete und fahndete nach dem rasanten Mopedlenker. Schließlich entdeckten sie ihn auf einem Parkplatz im Ort.