Weißer Ring kritisiert Defizite bei Verbrechensopfergesetz

"Ein Terroranschlag ist die äußerste Form von situativer Gewalt, also die schrecklichste, die wir uns vorstellen können", sagte Smertnig. Zwar hatten die Opfer des Anschlags und Hinterbliebene der Getöteten über das Verbrechensopfergesetz Ansprüche auf Unterstützung. Bei Betroffenen von situativer Gewalt, also jener, bei der Opfer in keinem Verhältnis zum Täter standen, werden die Daten der Betroffenen aber nicht an Hilfseinrichtungen weitergegeben. "Es ist verständlich, dass sich die Opfer des Anschlags alleingelassen fühlten, wenn ihnen niemand Hilfe anbietet". Keine Handhabe habe man aber auch etwa bei Banküberfällen oder Übergriffen im öffentlichen Raum, sofern die Betroffenen nicht auf die Einrichtung zukommen.