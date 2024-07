Wiener Polizei wälzt Pläne für Umzug in neues Hauptquartier

Die Landespolizeidirektion (LPD) Wien wälzt offenbar Pläne für einen mittelfristigen Umzug aus dem Hauptquartier am Schottenring. Beim künftigen Standort dürfte es sich um das Areal der früheren Albrechtskaserne in Leopoldstadt handeln. Das Projekt sei im Mai bereits der Personalvertretung vorgestellt, ein Architekturwettbewerb dafür bereits abgeschlossen worden, hieß es aus Polizeikreisen zur APA. Die LPD bestätigte die Überlegungen, hielt sich mit Details aber noch bedeckt.

Auf dem Areal in der Vorgartenstraße sind derzeit Teile des Verteidigungsministeriums untergebracht. Künftig sollen dort die Landespolizeidirektion als auch große Teile des Landeskriminalamts (LKA) einziehen, hieß es in Polizeikreisen. Auch die Errichtung eines Einsatztrainingszentrums dürfte vorgesehen sein. Anfang 2025 sei der Spatenstich für den Beginn der Abrissarbeiten in Wien-Leopoldstadt geplant, die Fertigstellung des Sicherheitszentrums für 2030 datiert.

Aktuell sind zentrale Abteilungen der Exekutive in der Bundeshauptstadt auf mehrere Standorte verteilt - darunter auch das LKA mit Hauptsitz in Wien-Alsergrund. Das in den 70er-Jahren fertiggestellte Amtsgebäude am Schottenring der Landespolizeidirektion gilt zudem seit langer Zeit als in die Jahre gekommen. Darauf weist auch Walter Strallhofer, stellvertretender Vorsitzender der Personalvertretung in Wien, von der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) hin. "Eine Modernisierung war schon längst überfällig", sagt Strallhofer. Er hoffe auf eine Lösung für alle sanierungsbedürftigen Gebäude. "Denn davon gibt es leider viele."