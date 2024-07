Mehrere Schüsse bei Wahlkampfauftritt: Trump bei Angriff verletzt, Schütze getötet

Ein versuchtes Attentat auf den republikanischen US-Präsidentschaftsbewerber hat weltweit großes Entsetzen ausgelöst. Trump wurde von einer Kugel am Ohr getroffen und verletzt. Bei dem Schützen handelt es sich um einen 20-Jährigen aus Pennsylvania.

Washington – Der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump ist bei einem Schusswaffenangriff während einer Wahlkampfveranstaltung im US-Staat Pennsylvania verletzt worden. Der Schütze wurde getötet, teilte der Secret Service mit. Es handle sich um einen 20-Jährigen aus Bethel Park im Staat Pennsylvania, berichteten die Sender NBC und CBS am Sonntag unter Berufung auf das FBI. Er war demnach registriertes Mitglied von Trumps Republikanischer Partei.

Durch die Schüsse war Trump am Ohr verletzt worden. Nach Behördenangaben wurden außer dem mutmaßlichen Schützen zudem ein Zuschauer getötet und zwei weitere männliche Zuschauer schwer verletzt.

Nach den Schüssen rissen Beamte des Secret Service den Ex-Präsidenten zu Boden und brachten ihn schließlich in Sicherheit. © APA/AFP/REBECCA DROKE

Die US-Bundespolizei FBI hat den Vorfall als „Mordversuch“ eingestuft. Der Angriff ereignete sich, als Trump bei der Wahlkampfveranstaltung gerade mit seiner Rede begann. Nach den Schüssen rissen Beamte des Secret Service den Ex-Präsidenten zu Boden und brachten ihn schließlich in Sicherheit. Nach Angaben des Secret Service hatte der Angreifer mehrere Schüsse „von einer erhöhten Position“ außerhalb des Versammlungsortes abgefeuert. Der Schütze sei daraufhin „neutralisiert“ worden.

Die Polizei von Pennsylvania erklärt, vordringlich sei das Motiv des Täters zu ermitteln. Außerdem müsse schnell geklärt werden, ob es andere Beteiligte gegeben habe. Die Ermittlungen könnten Tage, Wochen oder Monate dauern.

📽️ Video | Angriff auf Trump im US-Wahlkampf

Auf Videoaufnahmen der Veranstaltung in der Stadt Butler waren Knallgeräusche zu hören. Trump fasste sich daraufhin ans Ohr und duckte sich dann zu Boden. Sicherheitspersonal rannte auf die Bühne und schirmte ihn ab. Aufrecht und gestützt von Secret-Service-Agenten verließ er daraufhin die Bühne. Dazu reckte er die Faust in die Luft.

Panik im Publikum

Im Publikum brach nach dem Vorfall Panik aus. Menschen schrien. Die Trump-Anhänger wurden nach dem Vorfall evakuiert. Mit gelbem Flatterband wurde der Bereich rund um die Bühne abgesperrt und von schwer bewaffneten Einsatzkräften abgesichert.

Trumps Kampagnen-Sprecher Steven Cheung erklärte, Trump gehe es gut. Der 78-Jährige wurde demnach in einer medizinischen Einrichtung an Ort und Stelle untersucht. Weiter hieß es, Trump danke „den Sicherheitskräften und Ersthelfern für ihr schnelles Handeln während dieser schrecklichen Tat“.

Auf seiner Online-Plattform Truth Social schilderte Trump, eine Kugel habe „den oberen Teil meines rechten Ohres durchbohrt“. „Es ist unglaublich, dass sich in unserem Land solch eine Tat ereignen kann.“ Später stieg Trump ohne Hilfe aus seinem Flugzeug, wie auf einem von seinem Presseteam veröffentlichten Video zu sehen war. Das verletzte Ohr war darauf nicht zu erkennen.

Biden telefonierte mit Trump

US-Präsident Joe Biden verurteilte den Angriff auf Trump scharf. „Ich bin dankbar zu hören, dass er in Sicherheit ist und es ihm gut geht“, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme. „Ich bete für ihn und seine Familie und für alle, die auf der Kundgebung waren, während wir auf weitere Informationen warten.“ Diese Art von Gewalt habe in Amerika keinen Platz. „Wir müssen als eine Nation zusammenstehen, um dies zu verurteilen."

Ich bin dankbar zu hören, dass er in Sicherheit ist und es ihm gut geht. Joe Biden

Außerdem telefonierte Biden persönlich mit dem Republikaner. Das teilte das Weiße Haus mit, ohne Inhalte zu dem Gespräch zu nennen. Am Sonntag werde Biden im Weißen Haus von den Strafverfolgungsbehörden über den Stand der Ermittlungen unterrichtet, hieß es weiter. Noch am Abend trat Biden in Rehoboth Beach im US-Staat Delaware, wo sich der Demokrat am Wochenende aufhielt, vor die Kameras und sagte: „Das ist krank, das ist krank“. Das Weiße Haus teilte mit, Biden wolle anders als geplant noch am Abend nach Washington zurückkehren.

Der Milliardär und Tesla-Chef Elon Musk sprach sich unmittelbar nach dem mutmaßlichen Attentatsversuch auf Trump öffentlich für den Republikaner als Präsidenten aus. „Ich unterstütze Präsident Trump voll und ganz und hoffe auf seine schnelle Genesung“, schrieb Musk auf seiner Nachrichtenplattform X. Verbunden damit war ein Video, das Trump nach dem Vorfall mit hochgereckter Faust zeigt.

Reaktionen aus Österreich

In Österreich reagierten Bundeskanzler Karl Nehammer und FPÖ-Obmann Herbert Kickl auf den Angriff. „Ich bin entsetzt von dem Mordversuch (...)“, schrieb Nehammer. Der Kanzler wünschte Trump „eine rasche und volle Genesung. Politische Gewalt hat keinen Platz in unserer Gesellschaft!“, fügte der ÖVP-Politiker hinzu.

„Ich verurteile diese Wahnsinnstat aufs Schärfste. Ich hoffe, dass alle Umstände dieses Attentats rasch und vollständig aufgeklärt werden. Jeder, dem die Demokratie am Herzen liegt, wird das genauso sehen. Alles Gute für Donald Trump, seine Familie und die Bevölkerung in den USA. Mögen Vernunft und Besonnenheit in diesen schweren Zeiten die Geschicke aller Handelnden leiten“, erklärte der Parteichef der Freiheitlichen in einer Aussendung Sonntagfrüh.

US-Vizepräsidentin Kamala Harris warnte nach der Attacke vor einer Eskalation der Gewalt. „Wir alle müssen diese abscheuliche Tat verurteilen und unseren Teil dazu beitragen, dass sie nicht zu weiterer Gewalt führt“, teilte die Demokratin auf X mit.

